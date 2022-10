per Mail teilen

Die Schwarzwaldhochstraße zwischen Baden-Baden und Freudenstadt ist beliebt bei Motorradfahrern. Die Polizei führte dort am Samstag eine Großkontrolle durch.

Viele Kurven und eine tolle Aussicht: Die Schwarzwaldhochstraße ist bei Motorradfahrerinnen und -fahrern beliebt. Deshalb führte die Polizei dort in der Nähe von Freudenstadt am Samstag eine Großkontrolle durch. Rund ein Drittel der 130 überprüften Motorräder hatte Mängel.

SWR Reporterin Miriam Plappert berichtet:

Die Polizistinnen und Polizisten beanstandeten unter anderem eine selbstgebaute Abgasanlage, falsch montierte Kennzeichen, ein fehlendes Licht oder nicht richtig angebrachte Spiegel. Bis auf die selbstgebaute Abgasanlage alles kleinere Mängel, die aber von den Fahrerinnen und Fahrern behoben werden müssen und teils ein Bußgeld nach sich ziehen.

Stop für Motorräder - Kontrollaktion an der Schwarzwaldhochstraße SWR

280 Unfälle mit elf Toten im vergangenen Jahr

Zwölf solcher Kontrollen hat das Polizeipräsidium Pforzheim in dieser Motorradsaison schon gemacht. Auf diese Weise sollen Unfälle verhindert werden, so ein Polizeisprecher. Im vergangenen Jahr gab es allein im Nordschwarzwald rund 280 Unfälle mit Motorrädern. Elf Menschen wurden dabei getötet. Erst am Freitag sind zwei Motorradfahrer bei Nagold (Kreis Calw) tödlich verunglückt.