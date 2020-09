per Mail teilen

Ein 62-jähriger Motorradfahrer hat sich laut Polizei am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Rottenburg-Oberndorf (Kreis Tübingen) lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er war laut Polizei mit seiner Maschine in einer Kurve gestürzt und hatte sich mehrfach überschlagen.