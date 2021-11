Bei einem Unfall bei Zwiefalten im Kreis Reutlingen ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige fuhr laut Polizei auf der Zwiefalter Steige zu schnell. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Er wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden.