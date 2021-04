per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Geislingen im Zollernalbkreis sind ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei stieß das Zweirad beim Überholen eines Autos mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der 23-jährige Motorradfahrer und seine 18-jährige Sozia wurden mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Landesstraße zwischen Geislingen und Balingen war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt.