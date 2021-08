Am Landgericht Tübingen hat am Freitag der Prozess gegen einen 44-jährigen Mann wegen Mordes begonnen. Der Mann soll Anfang Januar eine Nachbarin in Rottenburg beraubt und getötet haben.

Der Angeklagte war als Pfleger der Nachbarin tätig und wohnte im selben Haus in Rottenburg. Laut Anklage hatte er zunächst freundschaftlichen Kontakt zu der alleinstehenden 66-Jährigen. Im Januar soll der Pfleger in die Wohnung seines Opfers gekommen sein, um sie zu berauben. Dabei habe er auf die Rentnerin eingeschlagen und sie gewürgt, so die Anklage. Anschließend nahm er Bargeld, eine EC-Karte und andere Wertgegenstände mit. Außerdem habe er der Frau gedroht, sie umzubringen, sollte sie die Polizei benachrichtigen. Bereits davor soll der Pfleger die Frau bedrängt und von ihr Geld verlangt haben.

Das Tübinger Schwurgericht SWR Stefanie Assenheimer

Am selben Tag verhaftet

Am nächsten Tag soll der Angeklagte sich entschlossen haben, die 66-Jährige zu töten, um eine Anzeige zu verhindern. Laut Staatsanwaltschaft kehrte der Mann in den frühen Morgenstunden noch einmal in die Wohnung seines Opfers zurück. Dort würgte er die im Bett liegende Frau so lange, bis sie starb. Die Polizei kam dem Angeklagten schnell auf die Spur, sie nahm ihn noch am selben Tag fest. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.