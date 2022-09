Mordanklage: Mann aus Horb soll Mutter und Bruder angezündet haben

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat gegen einen Mann aus Horb-Talheim Anklage wegen Mordes erhoben. Er soll seine Mutter getötet und seinen Zwillingsbruder schwer verletzt haben.

Der 38-Jährige soll laut Anklage Ende März seine Mutter und seinen Zwillingsbruder in Horb-Talheim (Kreis Freudenstadt) mit Benzin übergossen und angezündet haben. Die Mutter starb an ihren schweren Verletzungen, der Zwillingsbruder überlebte. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei leitete eine europaweite Fahndung ein und fasste den Tatverdächtigen kurze Zeit später in Marxzell bei Karlsruhe. Eine Zeugin hatte ihn mit schweren Brandverletzungen auf einem Parkplatz gefunden.

Prozess beginnt Ende September

Der 38-jährige Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Hinter der Tat steckt nach Einschätzung der Ankläger ein Familiendrama. Einzelheiten soll der Prozess am Rottweiler Landgericht bringen - Beginn ist der 28. September. Es sind sieben Verhandlungstage angesetzt.

Feuerwehr war zu brennendem Einfamilienhaus gerufen worden

In der Tatnacht war die Feuerwehr zu einem brennenden Einfamilienhaus nach Horb-Obertalheim gerufen worden. Vor dem Haus fanden die Feuerwehrleute zwei Menschen mit schweren Brandverletzungen. Dabei handelte es sich um die 72-jährige, mittlerweile verstorbene Mutter und ihren Zwillingssohn.