Kühles aber trockenes Wetter gab`s beim 19. Mössinger Stadtlauf am Samstag. Besonders viele Kinder und Jugendliche gingen an den Start.

Nils Holocher hat den 19. Mössinger Stadtlauf gewonnen. Er brauchte nur 33:09 Minuten für die zehn Kilometer im Hauptlauf. Schnellste Frau war Franziska Schrader mit 39:01 Minuten. 245 Läufer hatten die 10 km Strecke gewählt. Zuvor waren rund 1.500 Kinder und Jugendliche an den Start gegangen. 174 Staffeln waren gemeldet, so viele wie noch nie, so die Organisatoren. Rund um das Feuerwehrhaus bei Start und Ziel war viel los am Samstag in Mössingen (Kreis Tübingen).

Kinder- und Jugendlauf beim Mössinger RÖWA-Stadtlauf 2023 SWR R. Dvorak

Verärgerte Anwohner beim Stadtlauf

Der Stadtlauf, organisiert von der LG Steinlach-Zollern, war erstmals nach Corona wieder ein richtiger Stadtlauf. Die schnelle Strecke führte weite Teile durch ein ruhiges Wohngebiet, die anfeuernden Zuschauer säumten vor allem die Straßen rund um das Feuerwehrhaus bei Start und Ziel. Manche Mössinger ärgerten sich allerdings über die Laufveranstaltung. Da viele Straßen abgesperrt waren, gab es zahlreiche Beschwerden von Anwohnern und Autofahrern.

Nächster Lauf in Kusterdingen

Der Mössinger RÖWA-Stadtlauf ist Teil der VR-Cup Serie, bestehend aus vier Läufen im Landkreis Tübingen. Der nächste Lauf ist der Hornissenlauf in Kusterdingen am 23. Juli.