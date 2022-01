Christbaum-Recycling Kurs in Mössingen

per Mail teilen

Der Weihnachtsbaum hat ausgedient, aber zum verbrennen ist er viel zu schade. Gyda Rupprecht gibt in Mössingen Kurse, wie man die Nadeln weiter verwerten kann.

Da liegt er also: der Christbaum. Der Schmuck ist schon lange weg. Jetzt soll der ganze Baum entsorgt werden. Aber halt! Aus Fichten- und Tannennadeln lassen sich schöne Dinge machen. Badeöl zum Beispiel oder leckere Kekse. Und vieles mehr, weiß Gyda Rupprecht aus Mössingen (Kreis Tübingen). Sie kennt viele Verwendungen für alte Christbäume und bietet regelmäßig Kurse in der Mössinger Pausa zum Nadelbaum-Recycling an.

Beim Christbaum-Recyclingkurs in der Mössinger Pausa werden zuerst die Nadeln entfernt. SWR Sarah Beschorner

Fichte, Tanne und Douglasie sollen verarbeitet werden

Die Kurs-Teilnehmer sitzen alle an einem langen Tisch in einem alten Industrie-Gebäude in Mössingen. Darauf liegen schon allerhand Zweige, Schälchen und Scheren. Fichte, Tanne und Duglasie sollen verarbeitet werden. Der Raum duftet schön nach den Nadeln. Die sollen zuerst von den Zweigen weggemacht werden. Aufpassen muss man allerdings bei Eiben, weiß die Kursleiterin:

Viele Teilnehmer wissen schon, was sie aus den Christbaumnadeln machen möchten, andere wollen sich erst inspirieren lassen. Tee, Sirup, Seife oder Saft können laut Rupprecht aus den Nadeln hergestellt werden.

Aus den Nadelbäumen lässt sich vieles machen. SWR Sarah Beschorner

Wichtig ist auch, dass die Bäume ungespritzt sind. Dann kann man aus den getrockneten Nadeln zum Beispiel Mehl machen und damit backen oder sie ins Müsli bröseln. Die Nadeln sind gesund und haben ganz viel Vitamin C, weiß Rupprecht.

Aus den Nadeln kann man kulinarische Speisen zaubern. Die Kräcker schmecken herb und würzig. SWR Sarah Beschorner

Am Nebentisch sind ein paar Leckereien schon vorbereitet. Alles schmeckt ein bisschen harzig und herb, aber gut. Eine Teilnehmerin schnitzt einen Zweig glatt, es soll mal ein Milchschäumer werden.

Aus den Zweigen lassen sich praktische Sachen machen. Hier wird ein Milchschäumer hergestellt. SWR Sarah Beschorner

Ein Teilnehmer ist fasziniert, dass der alte Christbaum noch so vielseitig zu gebrauchen ist. Es sei allerdings auch eine schöne Tradition, ein Feuerchen mithilfe des Christbaums zu machen und darüber eine Wurst zu grillen, denn "verfeuern kann man ihn immer noch".