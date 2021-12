Palmer sieht Platz für Porsche-Batteriezellenfabrik in Tübingen

per Mail teilen

Noch steht nicht fest, ob der Zuffenhausener Autobauer eine Batteriezellenfabrik in Tübingen bauen wird. Tübingens OB Palmer glaubt es. Er bietet Porsche ein konkretes Areal an.

Der Standort Tübingen sei in der engeren Auswahl, teilte Porsche Vorstandschef Oliver Blume mit. Boris Palmer (Grüne) glaubt, dass Tübingen der optimale Standort für das Vorhaben ist.

Winfried Kretschmann, Oliver Blume und Boris Palmer scheinen sich einig zu sein: Tübingen könnte Standort einer Porsche-Batterie-Fabrik werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Tübingen ist gewissermaßen der Porsche unter den Klimaschützern. Deshalb denke ich, dass diese Batteriezellenfabrik optimal nach Tübingen passt.

Die Fabrik passe auch zur Tübinger Wirtschaftsstruktur und zu den Plänen der Stadt. Außerdem brauche sie eine klimaneutrale Umgebung. All das spreche dafür, dass die Ansiedlung in Tübingen gelingen könne.

Behörden sollen Ausnahmegenehmigung erteilen

Die Stadt hat der Firma auch bereits ein konkretes Grundstück in Tübingen-Bühl angeboten. Es ist zwei Hektar groß und erfüllt laut Palmer alle Voraussetzungen. Allerdings liege es im Gewerbegebiet, wo eigentlich keine Fabrik zugelassen ist. Palmer ist aber zuversichtlich, dass es eine Ausnahmegenehmigung geben wird. Darüber entscheiden Landesbehörden, und Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) habe gesagt, er sei sich sicher, das könne schnell gelöst werden.

Proteste zu erwarten

Beobachter gehen davon aus, dass es im grünen Tübingen Proteste gegen die Pläne geben wird. Denn die Batterien sollen ausschließlich für Rennautos hergestellt werden. 2024 soll das Werk in Betrieb gehen und 80 Menschen Arbeit bieten. Mit Bosch und Amazon habe man bereits zwei große Player nach Tübingen geholt, so Palmer. Wenn jetzt auch noch Porsche nach Tübingen komme und es um Zukunftstechnologien geht, die ohne Kohlenstoffenergie funktionieren, dann habe das für Tübingen als Wirtschaftsstandort nur Vorteile. Die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen.