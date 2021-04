Während die Bundes-Notbremse den Bundestag passiert, könnten die bundesweit einheitlichen Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus das Aus für das Tübinger Modellprojekt bedeuten. Die Inzidenz im Landkreis ist zu hoch.

Die bundeseinheitliche Corona-Notbremse bedeutet voraussichtlich das Aus für die Modellstadt Tübingen. Das hat die Tübinger Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz (CDU) mitgeteilt. Denn künftig sollen die Inzidenzzahlen des Landkreises als Referenzgröße für Modellversuche gelten - bislang ist der Inzidenzwert der Stadt entscheidend.

Bundes-Notbremse muss noch durch Bundesrat

Das Modellprojekt müsse demnach gestoppt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Tübingen drei Tage hintereinander über 100 liegt. Das ist bereits der Fall. In der Modellstadt konnte man bisher normal einkaufen, wenn man negativ getestet wurde oder geimpft war. Noch ist die "Bundes-Notbremse" aber noch nicht in Kraft, am Donnerstag wird der Bundesrat über die Notbremse debattieren und abstimmen. Frühestens am kommenden Samstag könnte das Gesetz dann in Kraft treten.

Vor der Bundestags-Entscheidung hatte die Tübinger Notärztin und Mitbegründerin des Corona-Modellversuchs, Lisa Federle, einen Appell an die Bundesregierung gerichtet. In einem Schreiben an die Bundesregierung heißt es: "Wir appellieren an die Bundesregierung und das Parlament, das Pilotprojekt der Stadt Tübingen nicht zu beenden. In diesem Projekt werden vorsichtige, kontrollierte Öffnungen in eine engmaschige Schnelltest-Strategie eingebettet und wissenschaftlich begleitet." Ihr Appell wurde unter anderem von Schauspieler Jan-Josef Liefers unterstützt.

Modellversuch: "Öffnen mit Sicherheit"

Im Rahmen des Modellversuchs "Öffnen mit Sicherheit" dürfen in Tübingen der Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen und Kultureinrichtungen gegen Vorlage eines Tübinger Tagestickets oder nach einem negativen Corona-Schnelltest direkt vor Ort geöffnet bleiben. Das Tübinger Tagesticket erhalten alle, die im Landkreis Tübingen wohnen oder in der Stadt Tübingen arbeiten. Die Regeln der Corona-Landesverordnung wie der Wechselunterricht plus Testpflicht an den Schulen sowie die verschärften Kontaktbeschränkungen und die Ausgangssperre ab 21 Uhr für den Landkreis Tübingen gelten auch für das Tübinger Stadtgebiet.