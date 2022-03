Ministerium genehmigt Modellprojekt #bewegteuch für Mannschaftssport von Kindern und Jugendlichen

Das Sozialministerium hat Grünes Licht für das Tübinger Sport-Modellprojekt #bewegteuch gegeben. Initiiert wurde es von der Ärztin Lisa Federle, dem Schauspieler Jan Josef Liefers und dem Fernsehmoderator Michael Antwerpes. Bei #bewegteuch soll ausprobiert werden was passiert, wenn Kinder und Jugendliche wieder Freiluft-Sport in großen Gruppen treiben. Dabei sind regelmäßige Schnelltests vorgesehen. Wie das Ministerium mitteilte, wird für #bewegteuch Mannschafttraining ohne Einschränkungen der Teilnehmerzahl und der Inhalte erlaubt, also auch mit Körperkontakten wie beim Zweikampf, unabhängig vom Inzidenzwert. Je nach Verlauf könnte das Modell auf das ganze Land übertragen werden. Insgesamt wurden 19 Modellversuche genehmigt, darunter auch Tourismusprojekte in den Kreisen Calw und Sigmaringen.