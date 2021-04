Den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das gelingt momentan dem Modehaus Seeger in Altensteig (Kreis Calw). Das liegt am Sortiment, das erweitert wurde: neben Kleidern, Hemden und Hosen sind nun auch Nudeln und Klopapier im Angebot.

Dadurch ist es Inhaber Uwe Seeger gelungen, sein Geschäft offen zu halten. "Ich bin Unternehmer, und als Unternehmer muss man etwas unternehmen, besonders in diesen Zeiten", sagt Seeger, der auch Vorsitzender des Werberings in Altensteig ist. In seinem Damen- und Herrenmodegeschäft bietet er nun auch regionale Spezialitäten wie Schnäpse und Honig, Lebensmittel wie Nudeln und Bohnenkaffee, sowie Toilettenpapier und Klobürsten an.