Eine besondere Attraktion steht vor der Reutlinger Stadthalle. Interessierte können in einem mobilen Planetarium ins Universum reisen. Der Eintritt für die 360-Grad-Schau ist frei.

In zwei Halbkugel-förmigen Zelten kann man in Reutlingen dem Universum näher kommen. In einem der Zelte findet mehrmals täglich eine 360-Grad-Show mit Bildern und Animationen aus der Weltraumforschung statt. Im anderen Zelt präsentieren zwei regionale Institute ihre Forschungsergebnisse: das Tübinger Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und das Deutsche SOFIA Institut. An Letzterem ist die Universität Stuttgart beteiligt.

Die Milchstraße in Reutlingen

In der 360-Grad-Show im mobilen Planetarium in Reutlingen bekommt man diese spektakuläre Animation zu sehen: Einen Orionnebel in 1.350 Lichtjahren Entfernung. SWR Theresa Krampfl

Die 360-Grad-Show dauert etwa eine halbe Stunde. Die Kuppel wird dafür abgedunkelt und ist klimatisiert. Besucherinnen und Besucher können von einem Liegestuhl aus auf die Decke gucken, auf die ein Beamer die Animationen projiziert. Dazu erklärt Diana Steinkampf, was gerade zu sehen ist. Steinkampf ist Moderatorin für die Stiftung Planetarium Berlin, die dieses Projekt umsetzt. Sie selbst hat Biologie studiert und engagiert sich in der Wissenschaftskommunikation.

Miniatur-Modell einer fliegenden Sternwarte

Antje Lischke-Weis vom Deutschen SOFIA Institut der Universität Stuttgart präsentiert im Ausstellungszelt ein besonderes Flugzeugmodell. Es wurde als fliegende Sternwarte eingesetzt. Mit ihm flogen Forschende aus den USA und Deutschland noch bis vor kurzem bis zu 14 Kilometer hoch, um Erkenntnisse über das Universum zu erhalten. Normale Passagierflugzeuge fliegen laut der Wissenschaftlerin in einer Höhe bis zu zwölf Kilometern. Mithilfe von SOFIA hätten Forscherinnen und Forscher unter anderem molekulares Wasser auf dem Mond entdeckt.

Das Modell zeigt, wie das Flugzeug SOFIA funktionierte: Durch die kleine schwarze Öffnung konnte man mit dem Teleskop direkt in den Himmel sehen. SWR Theresa Krampfl

Auch das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik aus Tübingen stellt im Messezelt aus. Dort geht es vor allem um Licht und die Auswirkungen von Licht auf den Menschen. Wer sich näher mit neuesten astronomischen Forschungsergebnissen beschäftigen will, der kann zu einem Vortrag im mobilen Planetarium nach Reutlingen kommen. Bis Samstag, den 15.7. geben dort jeden Abend Forscherinnen und Forscher Einblicke in ihre Arbeit.

Tour durch Deutschland

Das mobile Planetarium tourt durch 15 Städte in ganz Deutschland, darunter Rostock, Bonn, Bamberg oder eben Reutlingen. Pro Standort kamen bislang im Durchschnitt etwa 4.000 Interessierte. Initiiert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023. Es soll Leute für das Universum begeistern.