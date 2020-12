Im Kreis Tübingen sollen heute mobile Teams mit den Corona-Impfungen beginnen. Zuerst sind Bewohner von Alten- und Pflegeheimen an der Reihe.

Seit Tagen bereitet sich das Tübinger Rote Kreuz auf die Impfungen vor. Mobile Teams werden zu den Heimen im Landkreis Tübingen fahren und dort die Bewohner impfen. Voraussichtlich am 4. Januar geht in der Paul-Horn-Arena in Tübingen dann das Impfzentrum in Betrieb.

Impfplanung wird noch bekannt gegeben

Da noch unklar ist, wie viel Impfstoff am Anfang zur Verfügung steht, gibt es noch keine Terminplanung. Man kann sich noch nicht anmelden, auch wenn man zur Gruppe derer gehört, die bereits in der ersten Runde geimpft werden. In dem Tübinger Impfzentrum sind sowohl das Zentrale Zentrum des Regierungspräsidiums als auch das für den Landkreis zusammengefasst. Heute wollen Behörden und die Uniklinik über das weitere Vorgehen informieren.