Im Kreis Tübingen haben mobile Teams mit der Corona-Impfung in Pflegeheimen begonnen. In der Tübinger Paul Horn-Arena, dem Impfzentrum des Regierungsbezirks und des Landkreises, soll es Anfang Januar losgehen.

Im Pflegeheim der evangelischen Heimstiftung wurden die ersten Bewohner geimpft. Darunter war auch die 92-jährige Wilhelmine Betz. Es habe nicht weh getan, sagte sie dem SWR nach dem Pieks. Mit der Impfung sind als erstes Pflegedienstmitarbeiter sowie über achtzigjährige Menschen in Alters- und Pflegeheimen dran.

Impfstoff kann noch nicht an die Hausärzte verteilt werden

Geplant ist, dass die Hausärzte ihre Patienten später mal selbst impfen, allerdings sei der Impfstoff noch zu empfindlich, so die Tübinger Ärztin Lisa Federle. Er müsse schließlich bei bis zu minus 90 Grad gelagert werden. Daher wird er an die Hausärzte derzeit noch nicht verteilt. In Alters- und Pflegeheimen könnten aber in kurzer Zeit viele Menschen aus Risikogruppen erreicht werden.

Weniger Impfstoff da, als erwartet

Das Tübinger Impfzentrum in der Paul Horn-Arena ist, wie die mobilen Teams auch, zuständig für die Kreise Tübingen, Reutlingen, Calw, Sigmaringen, Zollernalb- und Bodenseekreis. Es soll in einer Woche in Betrieb gehen. Allerdings ist vom Biontec-Impfstoff weniger angekommen, als es Tübingens Landrat Joachim Walter gehofft hatte. Geplant waren 2.300 Impfungen täglich. Die jetzige Impfmenge erlaubt die Impfung von 1.900 Menschen in einer Woche.

Patientenkabinen in der Paul-Horn Arena, eingerichtet für die Ärztliche Aufklärung zur Corona-Impfung. SWR Bertram Schwarz

Anmeldung telefonisch oder online

Walter erläuterte am Montag bei einem Pressegespräch auch organisatorische Details. So sollten sich die über Achtzigjährigen telefonisch anmelden unter 116117 und dabei Geduld mitbringen. Die Anmeldung gehe nur über eine zentrale Nummer. Anmelden könnte man sich aber auch online unter https//impftermincervice.de/impftermine.