Mobile Luftfilter: Gute Erfahrungen an Metzinger Gymnasium

Filter sollen in Pandemiezeiten für saubere, virenfreie Luft sorgen. Die Wirkung an Schulen in der Region kann allerdings noch nicht abschließend beurteilt werden.

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen mit über 1.000 Schülern macht laut Schulleitung gute Erfahrungen mit den Luftfiltern. Seit rund drei Monaten sorgen zehn Filteranlagen in den Klassenräumen der Stufen 5 und 6 für ein größeres Sicherheitsgefühl, wie Lehrerin Hoa Pham berichtet.

"Mit Luftfiltern fühle ich mich schon sicherer - also als zusätzliches Angebot zum Lüften."

Laut Pham sind die Geräte zwar "relativ groß und klobig", störten das Unterrichtsgeschehen aber nicht. Auch wenn sie aufgrund ihrer Größe einen Teil der Klassenzimmer einnehmen würden, fiele dies nicht sonderlich ins Gewicht. Denn die Zimmer mit den Luftfiltern seien sehr groß. Auch der Brummton, den die Geräte bei der Luftreinigung erzeugten, störe nicht. Gegenteiliges habe sie auch von den Schülern nicht gehört.

Einen Beleg für gesunkene Infektionszahlen gibt es nicht

Einen Beleg dafür, dass die Infektionszahlen im Vergleich zu anderen Klassen ohne mobile Luftfilter signifikant gesunken wären, gibt es laut Ulrike Fezer, Schulleiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, nicht. In den Klassen ohne Filter seien die Infektionszahlen nicht wesentlich höher. Allerdings hinke ein Vergleich, da unterschiedliche Schülergruppen in den Klassen mit und ohne Filter seien. Nur die Klassenzimmer der Jüngeren seien mit Luftfilteranlagen ausgestattet worden. Hier seien aber vermutlich viele nicht geimpft.

Metzingen kann ab Dezember Fördergelder für Filter abrufen

Die Einschätzung deckt sich mit anderen Bildungseinrichtungen in Metzingen. So meldete die Stadt auf SWR Anfrage zurück, dass die Erfahrungen der Schulen und Kitas durchweg positiv seien. Für die Anschaffung der mobilen Luftfilter hatte der Metzinger Gemeinderat bereits 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Stadt ist somit in Vorleistung gegangen, um rechtzeitig für den Herbst gewappnet zu sein. Erst ab Dezember kann sie einen Zuschuss beim Land abrufen. In welcher Höhe dies sein wird, ist noch nicht bekannt.

Zehn Luftfilter bereits nach den Sommerferien installiert

Für einen sicheren Schulstart nach den Sommerferien wurden die zehn Luftfiltergeräte am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium bei den Stufen 5 und 6 daher kurz vor Ende der Sommerferien installiert. Das regelmäßige Stoßlüften wurde allerdings trotz Filtern beibehalten. Alle 20 Minuten ertönt ein Gong. Dann müssen alle Fenster 25 Minuten geöffnet werden. Auch wenn die Dauer des Lüftens lang erscheint, ist sie nachvollziehbar, denn laut einer Studie der Technischen Universität Berlin dauert es weniger als zwei Minuten, bis ein an Covid-19 Infizierter die Viren fast im ganzen Klassenzimmer verteilt hat.

Erfahrungen aus Tübingen, Reutlingen und dem Zollernalbkreis

Eine Anfrage bei der Stadt Tübingen ergab, dass für Schulen und Kitas insgesamt 26 Raumluftfilter aufgestellt wurden, 20 davon in Schulen, 6 in Kitas. Sie würden gut angenommen und auch die Lautstärke liege bei niedriger Lüftungsstärke noch im Bereich des Akzeptablen. Weitere Erfahrungen lägen allerdings noch nicht vor. In Reutlingen sind 121 Bildungsstätten mit mobilen Luftfiltern ausgestattet worden, darunter 63 Schulen und 58 Kitas. Auch hier gebe es bislang nur wenige Rückmeldungen.

Der Zollernalbkreis hingegen hat vorrangig die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit insgesamt 23 Geräten ausgestattet. Sie seien sehr gut angenommen worden und würden gerne eingesetzt, weil sie einfach zu bedienen und im Normalbetrieb kaum hörbar seien. Zu Pausenzeiten, in denen Lautstärke keine Rolle spiele, würden sie auf höhere Stufen gestellt, um die Luft verstärkt zu reinigen. Bei der Wirksamkeit müsse auf die Angaben der Hersteller vertraut werden.

Experten sehen mobile Luftfilter nur als zusätzlichen Baustein

Eine Studie der Bundeswehr-Universität München ergab, dass sich die Aerosolkonzentration je nach Volumenstrom in 6 bis 15 Minuten in einem 80 Quadrameter großen Raum halbieren lässt. Dennoch kommen Experten immer wieder zum Ergebnis, dass die Geräte nur ein zusätzlicher Baustein zur Senkung von Infektionsrisiken sein könnten. So auch der Leiter des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart, Konstantinos Stergiaropoulos im Rahmen einer Studie der Universität im August. Er ging sogar soweit, dass er sagte, dass ihm ein flächendeckender Einsatz nicht sinnvoll erscheine.

Zahnklinik Tübingen hat Bedenken

Nach SWR-Informationen äußerte auch die Zahnklinik Tübingen Bedenken wegen des Gebrauchs mobiler Luftfilter und kam zum Entschluss, keine einzusetzen. Die Gefahr einer falsch durchgeführten Reinigung sei zu hoch, erklärte ein Zahnarzt der Klinik. In Metzingen hingegen vertraut Schulleiterin Fezer auf die Selbstreinigung der Geräte. Sie seien so eingestellt, dass sie sich täglich selbst reinigten. Erschiene eine Anzeige, dass die Filter gewechselt werden müssten, übernehme das der Hausmeister der Schule.

Laut Studien: Mobile Luftfilter sind nützlich, ersetzen aber Lüften nicht

Wegen immer wieder auftauchender Bedenken gibt sich auch das Umweltbundesamt bedeckt. Das Amt sieht mobile Luftfilter zwar als sinnvolle Ergänzung zur Vermeidung indirekter Infektionen, betont aber auch: "Der Einsatz ersetzt das regelmäßige Lüften in den Unterrichtspausen jedoch nicht."

Ähnlich äußert sich das Robert Koch-Institut (RKI). Es sieht zwar den Einsatz von Luftfiltern in schlecht belüfteten Räumen als eine Möglichkeit an, um die Luftqualität zu verbessern. Es schreibt aber zugleich: "Zu beachten ist, dass auch beim Einsatz von derartigen Geräten weitere Maßnahmen, z.B. das Einhalten von Abstandsregeln oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ("OP-Maske"), eingehalten werden müssen." Daher sei es wichtig, darauf zu achten, dass der Einsatz solcher Geräte nicht zu einem Gefühl falscher Sicherheit führe.

Zuschuss von Bund und Land

Gefördert wurden Geräte von bis zu maximal 5.000 Euro vom Bund mit der Hälfte der Kosten. Allerdings nur für schlecht belüftete Räume oder für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6, da der Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren noch nicht von der Stiko empfohlen wird. Deswegen hat die Stadt Metzingen beispielsweise nur sieben Bildungseinrichtungen, darunter auch Kitas für die Ausstattung mit Luftfiltergeräten ausgewählt. Alle anderen Einrichtungen seien nach Auskunft der Stadt ausreichend belüftet und somit auch nicht förderungswürdig. Da man sämtliche Räumlichkeiten zum damaligen Zeitpunkt auf ihre Durchlüftungsmöglichkeiten geprüft hätte, kämen keine weiteren Anschaffungen in Betracht.

Wegen der hohen Infektionszahlen und der aktuell ausgerufenen Alarmstufe müssen nach der Corona-Verordnung Schule alle Schülerinnen und Schüler auch wieder eine Maske tragen. Nur knapp einen Monat waren sie vom Mundschutz am Platz befreit.