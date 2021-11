Weitere Impfangebote in Reutlingen, Sigmaringen und Freudenstadt

Das Corona-Impfangebot in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald wird deutlich erweitert. Zusätzlich zu den mobilen Impfteams gibt es auch neue Impfstützpunkte.

Am Wochenende hat das mobile Impfteam im Kreis Freudenstadt seine Arbeit aufgenommen. Die Mobilen Impfteams werden täglich verschiedene Impfstützpunkte anfahren. Am Sonntag wurde in der Veranstaltungshalle in Schopfloch geimpft. Außerdem organisieren zahlreiche Arztpraxen am Samstag, den 27. November 2021 im Rahmen der Aktionswoche "Wir impfen für Ihr Leben gern" Impfaktionen, wie zum Beispiel die Praxis Fischer-Eberhardt-Fontanyi Nagy aus Alpirsbach, die Hausärzte am Markt in Freudenstadt oder der Zusammenschluss von 14 Ärzten aus der Raumschaft Horb in der Hohenberghalle.

Impfung mit und ohne Termin möglich

Ab Mittwoch wird ein mobiles Impfteam dann auch im Kreis Sigmaringen unterwegs sein und verschiedene Gemeinden anfahren. Im Kreis Reutlingen kann man mit und ohne Termin geimpft werden. Über das Portal www.bit-ly/impf-ort können Impfwillige in den sogenannten Pop-Up Impforten in Tübingen, Rottenburg, Mössingen, Reutlingen und Metzingen sowohl mit Erst- und Zweit- als auch mit Booster-Impfungen versorgen.

Pop-Up-Impfstützpunkt in Tübingen SWR Theresa Krampfl

Auch im Zollernalbkreis, im Kreis Tuttlingen, im Kreis Calw und im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es immer wieder neue Impfangebote. Die jeweiligen Landratsämter informieren hierzu auf ihren Internetseiten. In allen Landkreisen werden die Impfangebote auch in den kommenden Wochen zum Jahreswechsel nochmal erweitert.