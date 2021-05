Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwochabend in Mengen im Kreis Sigmaringen einen bewaffneten Mann aus seiner Wohnung geholt. Der 28-jährige hatte damit gedroht, sich und andere umzubringen. In seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Schwerter, Messer sowie eine Axt. Da sich der Mann in einem Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.