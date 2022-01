per Mail teilen

In einer Gaststätte in Bisingen (Zollernalbkreis) hat ein 32-jähriger Mann die Gäste mit einer Schreckschusspistole bedroht. Laut Polizei hat der Mann zuvor Streit mit dem Wirt gehabt. Der 32-Jährige hat demnach auch mehrmals vor dem Lokal in die Luft geschossen.