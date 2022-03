per Mail teilen

Früh übt sich - das hatte sich wohl ein Mädchen in Immendingen (Kreis Tuttlingen) gedacht. Die Siebenjährige stibitzte die EC-Karte ihrer Mutter und unternahm mit ihrem Roller eine Einkaufstour. In zwei Geschäften konnte sie laut Polizei mit der EC-Karte der Mutter bezahlen, erst im dritten Laden wurde eine Mitarbeiterin stutzig und verständigte die Mutter, die ihre Tochter bereits gesucht hatte. Immerhin zeigte sie sich mit den Einkäufen ihrer Tochter zufrieden, so die Polizei.