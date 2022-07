Ein Autofahrer ist am Wochenende in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) mit einem geliehenen E-Auto vor der Polizei geflüchtet. Bei seiner Flucht raste er mit weit über 100 km/h durch Ortschaften, über Feldwege, Wiesen und Felder. Dabei löste sich auch ein Reifen von der Felge, so die Polizei. Der Grund der Flucht: Der 29-Jährige hatte keinen Führerschein und wurde außerdem mit Haftbefehl gesucht. Laut Polizei wurde er schließlich in Sulz-Fischingen festgenommen.