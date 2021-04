per Mail teilen

Um Pflegende in Heimen und Krankenhäusern zum Impfen gegen Corona zu ermuntern, setzten die Arbeitgeber manche Anreize. Die Benevit-Gruppe in Mössingen (Kreis Tübingen) bietet jedem einzelnen Mitarbeitenden nun eine Flasche Eierlikör und jeder Einrichtung einen Bonus von 1.000 Euro. Grund für die Aktion ist laut Geschäftsführer die geringe Impfbereitschaft bei den rund 2.000 Mitarbeitenden in insgesamt 26 Einrichtungen. Auf den Eierlikör sei er gekommen, weil die Bewohner nach jedem Abstrich auf Wunsch ein Gläschen erhielten.