Missstände in Pflegeheim von Benevit in Mössingen

Im Pflegeheim Blumenküche in Mössingen (Kreis Tübingen) hat die Heimaufsicht, also die Gesundheitsabteilung des Landratsamts Tübingen, einen Aufnahmestopp für Bewohner verhängt. Grund dafür sei zu wenig Personal für die aktuelle Bewohnerzahl und verschiedene Mängel. Angehörige sprechen von "katastrophalen und menschenunwürdigen" Zuständen und dass Benevit-Chef Kaspar Pfister nach einem einzigen Gespräch für weitere Anfragen seitens der Angehörigen nicht mehr zur Verfügung stehe. Benevit-Chef Kaspar Pfister ist sehr überrascht über das Vorgehen der Angehörigen. Er stehe in intensivem Austausch mit den Angehörigen und der Heimaufsicht. Es sei "eine Lüge", dass es zu wenig Personal im Haus Blumenküche gebe. Luisa Klink fasst zusammen: