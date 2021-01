Das Verhalten des Jugendamts grenze an Strafvereitelung, sagte die Staatsanwältin beim Prozess gegen einen Pflegevater aus Ofterdingen. Eine Psychologin, die eines der Opfer betreute, hatte dem Jugendamt mehrnals von Schlägen und Misshandlungen berichtet.

Weshalb wurde das Jugendamt nicht hellhörig, als eines der Opfer mehrmals abhaute und schwer magersüchtig wurde? Weshalb hat es erst sieben Wochen, nachdem es vom sexuellen Missbrauch eines Pflegekindes erfuhr, den Pflegevater angezeigt? Das Gericht hatte viele Fragen an den Leiter des Tübinger Jugendamts.

Ein Mann aus Ofterdingen soll zwei Pflegekinder jahrelang missbraucht haben (Symbolbild). dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Der Jugendamtsleiter verwies auf ein Gutachten, in dem bescheinigt wurde, dass es den Kindern in der Pflegefamilie gut gehe. Die Pflegeltern hätten an sechs Wochenenden eine Schulung besucht. Weil sie zuvor immer wieder Kinder in Teilzeitpflege hatten, habe man ihnen zugetraut, dass sie fast zeitgleich drei Kinder auf einmal betreuen können. Man habe die Kinder mit Therapieangeboten und Schulbegleitern unterstützt.

Verhalten fehlinterpretiert

Acht Stunden pro Monat habe eine Jugendhelferin die Pflegefamilie besucht und nach dem Rechten geschaut, auch der Allgemeine Soziale Dienst sei eingebunden gewesen. So habe man es der Pubertät zugeschrieben, als die Mädchen auch mal ausgerissen seien. Bei seinen Aussagen bezog sich Jugendamtsleiter immer wieder auf ein älteres psychiatrisches Gutachten der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Anderen Konflikt vermutet

Man habe das Problem eher in der Psychologin gesehen, die das ältere Opfer betreut hatte. Die habe die Pflegetochter in einen Loyalitätskonflikt zwischen Pflegemutter und leiblicher Mutter gebracht.

Die Entwicklung des Falles bezeichnete der Jugendamtsleiter nun als "in höchstem Maße bedauerlich und traurig". Als herauskam, dass die jüngere Pflegetochter sexuell missbraucht wurde, habe man sie sofort aus der Familie genommen.

Fast schon Strafvereitelung

Die Staatsanwältin allerdings wirft den Beteiligten vor, dass das Jugendamt den Pflegevater erst angezeigt habe, als die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs schon lange bekannt waren. Außerdem habe das Amt dem Pflegevater geraten, sich selbst anzuzeigen. Das grenze an Strafvereitelung, sagte die Staatsanwältin. Es habe zu einem Beweismittelverlust geführt, der jedem Ermittler die Haare zu Berge stehen lasse. Weil der Fall verjährt sei, könne gegen den Tübinger Jugendamtsleiter nicht ermittelt werden.

Prozess geht weiter

Der 65-jährige Angeklagte aus Ofterdingen im Kreis Tübingen soll Kinderpornografie verbreitet und seine Pflegetöchter jahrelang missbraucht haben. Seine Frau soll Pflegekinder geschlagen haben. Der Prozess wird voraussichtlich kommende Woche fortgesetzt.