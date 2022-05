Frau aus Reutlingen im "Miss Germany"-Finale

12.000 Bewerberinnen gab es und 22 kommen ins Miss-Finale. Zoë Aurivel gehört dazu. Nicht nur ihr attraktives Äußeres hat sie soweit gebracht, sondern auch ihre Botschaft: Nachhaltigkeit.

Zoë Aurivel studiert an der Hochschule in Reutlingen Modedesign und tritt mit einer Botschaft zur Misswahl an: Nachhaltigkeit, gerade auch in der Modebranche. So eine Haltung zählt heute bei Miss-Germany-Wahlen mindestens genauso viel wie die perfekten Modellmaße. Schon vor einigen Jahren haben die Veranstalter entschieden, dass die Persönlichkeit einer Frau ebenso viel Gewicht hat wie ihr Aussehen. Aurivel konnte also punkten und hat es in die Top 22 geschafft. Anfang Februar fährt sie nach Rust ins Vorbereitungscamp, und am 19. Februar ist dann das Finale.

Nach der Bewerbung vom Ergebnis überrascht

Zoë Aurivel ist groß, schlank, halb Deutsche, halb Französin. Aufgewachsen ist sie in Freiburg. Ihre Augen strahlen und die junge Frau sprüht vor Elan. Voller Freude eilt sie durch die Räume der Reulinger Hochschule, wo sie Modedesign studiert. Auf dem Weg durch die Strickerei-Räume plaudert sie über Miss Germany und die anstehende Wahl. Dass sie im Vorfeld so weit kommt und am Ende nach Rust fahren darf, das hat sie selbst überrascht, erzählte sie dem SWR.

Konsum und Modeproduktion überdenken

Maßgeblichen Anteil hat sicher auch ihr Anliegen. Die 23-Jährige will auf den Klimawandel und das Artensterben aufmerksam machen. Sie wünscht sich, dass gerade auch in der Modebranche der Gedanke der Nachhaltigkeit greift und die jüngere Generation das Thema angeht. Deshalb hat sie eine Kollektion entworfen, die sich sechs Tieren widmet, die vorm Aussterben bedroht sind, wie der Eisbär, das Schuppentier und das Nashorn.

Sagt die junge Frau und läuft schnell quer durch einen Raum mit vielen Nähmaschinen auf den Tischen. Ganz hinten drängen sich Kleiderständer und Büsten. Sie fühlt sich wohl hier. Aurivel arbeitet auch mit ungewöhnlichen Materialien: alten Fallschirmen, Segeltüchern, Lkw-Planen. Ressourcen schonen, sagt sie, sei wichtig. Das dürfte auch die Jury von Miss Germany überzeugt haben. Der Sieg ist für Aurivel nicht entscheidend. Viel wichtiger sei die Plattform, die ihr geboten werde. Und die Kontakte, die sie beim Vorbereitungscamp in Rust knüpfen kann. Dass sie nicht so recht weiß, was auf sie zukommt, findet sie super. Und freut sich.