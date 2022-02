In einem Museum in Tübingen ist eine Miniaturversion des Tübinger Rathauses ausgestellt. Mit seinen vielen kleinen Zeichnungen und dem roten Unterton sieht es fast so aus wie das Original auf dem Marktplatz. Der Künstler Peter Bentjen werkelte etwa ein ein halb Jahre lang an seiner Version der Rathausfassade, die etwa 90 cm hoch geworden ist. Interessierte können das Mini-Rathaus noch bis zum 13. März im Tübinger Boxenstop-Museum anschauen.