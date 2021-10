Millionenförderung für Hector-Institut

Die Hector Stiftung fördert die Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen mit 19 Millionen Euro. Das Geld soll laut Mitteilung der Uni für die kommenden zehn Jahre die Arbeit des Hector-Instituts unterstützen. Achtzig Wissenschaftler erforschen am Institut was die Bildungsprozesse verbessern kann, so Direktor Ulrich Trautwein. Zum Beispiel wird untersucht, wie ähnlich der Schulunterricht einem Computerspiel sein sollte, damit die Lernenden am Ball bleiben. Das Institut erarbeitet konkrete Problemlösungen. Bereits die Gründung des Hector-Instituts 2014 war nur dank finanzieller Unterstützung des Ehepaars Hector möglich, so die Uni. Die Hector Stiftung hatte seinerzeit eine finanzielle Förderung in Höhe von 7,5 Millionen Euro über zehn Jahre zugesagt. Jetzt soll mehr als das doppelte hinzukommen.