Die Krankenhäuser in der Region wollen kräftig in Telemedizin und IT-Sicherheit investieren. Ermöglicht wird dies durch Gelder aus dem Investitionsprogramm des Bundes. Die Zollernalbklinik hat bereits einen Antrag gestellt und rechnet mit rund zwei Millionen Euro. Mit dem Geld soll die digitale Infrastruktur ausgebaut und in die IT-Sicherheit investiert werden. Die Kreiskliniken Reutlingen prüfen noch, für welche Projekte Fördermittel beantragt werden. Ein Sprecher bedauert, dass bereits erfolgreich laufende Telemedizin-Projekte nicht unterstützt werden. Auf Millionenbeträge hofft auch die Tübinger Uniklinik. Dort soll das Netzwerk mit anderen Häusern ausgebaut und in die IT investiert werden. Wieviel Geld die Kliniken Calw und Nagold erhalten, ist laut Klinikverbund Südwest noch offen. Die Höhe der Fördermittel basiere auf der Anzahl der Corona-Behandelten im September.