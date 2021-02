Zufällig ausgewählte Haushalte in Tübingen bekommen derzeit Post vom Statistischen Landesamt. Sie werden dazu aufgerufen, an der diesjährigen Mikrozensus-Befragung teilzunehmen. Der Mikrozensus ist eine Art kleine Volkszählung. Wer Post bekommt, ist verpflichtet, Auskunft zu geben: entweder über das Internet oder in einem Telefontermin mit einem Erhebungsbeauftragten. Das ganze Jahr über werden rund 55.000 Haushalte in mehr als 900 Gemeinden zu ihren Lebensverhältnissen befragt. Die Haushalte werden so ausgewählt, dass die Ergebnisse repräsentativ sind. Gerade während der Corona-Pandemie ist der Mikrozensus laut Statistischem Landesamt von Bedeutung, weil die Erkenntnisse die aktuelle Lage der Bevölkerung abbilden. Die Behörde betont, dass alle erhobenen Angaben dem Datenschutz unterliegen.