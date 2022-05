Mihambo begeistert bei Läufermeeting

Olympiasiegerin Malaika Mihambo war der Star des 31. Läufermeetings über krumme Strecken in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) am Sonntag. Die Weitsprungspezialistin startete im Sprint über 80 und 150 Meter. Sie gewann beide Läufe souverän. Für sie war es ein guter Formtest vor der anstehenden WM und EM. 1.500 Zuschauer waren gekommen und viele wollten nach dem Wettkampf ein Autogramm von der Ausnahmeathletin ergattern. Für die Athleten habe der Wettkampf seinen ganz besonderen Charme, so Mitbegründer Ewald Walker. Gleichzeitig wurde das 50-jährige Bestehen des Schönbuchstadions in Pliezhausen gefeiert.