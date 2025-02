Zum ersten Mal in Deutschland wählen. Was Demokratie für zwei Menschen aus dem Kreis Tübingen bedeutet, die gerade erst die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben.

Tübingen: Ibrahim bereitet sich intensiv auf Wahlen vor

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Spätestens jetzt macht sich jeder und jede Gedanken darüber, welche Partei, welcher Kandidat gewählt wird. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist die Bundestagswahl auch die erste Wahl. Nicht nur für die, die jetzt volljährig geworden sind, sondern auch für Menschen, die erst seit kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Dazu zählen auch der in Tübingen lebende Sameer Ibrahim aus dem Irak und Lobna Alhindi aus Ammerbuch, die aus Syrien stammt. Die Bundestagswahlen sind für sie ein besonderes Ereignis.

Vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen

Sameer Ibrahim aus dem Irak hat schon Wahlerfahrungen im Heimatland gemacht. Die Wahlen dort haben sich für ihn wie Theater angefühlt. Vor zehn Jahren ist er nach Deutschland gekommen und wohnt jetzt in Tübingen. Seit November hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und darf zum ersten Mal hier wählen.

Die Politiker im Irak hätten ihre Versprechen nicht gehalten, sagt Sameer Ibrahim. Umso mehr zählt er auf die Regierung hier und bereitet sich intensiv auf seine erste Wahl in Deutschland vor. Mit der Wahlbenachrichtigung ist es nun offiziell.

Sie haben mir Post nach Hause geschickt. Das heißt, du bist da. Du bist innerhalb dieser Gesellschaft.

Syrerin: "Will keine Angst mehr haben, Meinung zu äußern"

Ähnlich geht es Sameer Ibrahims Arbeitskollegin Lobna Alhindi. Sie kommt aus Syrien und lebt mittlerweile mit ihrer Familie in Ammerbuch im Kreis Tübingen. In Syrien hat sie nicht gewählt. Es hätte keinen Unterschied gemacht, sagt sie. Das Ergebnis habe jeder schon vorher gewusst. Sie hatte Angst, ihre Meinung frei zu äußern. Deswegen ist ihr in Deutschland die Demokratie so wichtig.

Damit sie bei der Bundestagswahl eine gut überlegte Entscheidung treffen kann, schaut Alhindi deutsches Fernsehen, recherchiert viel im Internet und spricht mit ihren deutschen Freunden und ihrer Familie über Politik.

Unsere Stimme spielt eine bedeutende Rolle. Und das finde ich toll.

Menschenrechte sind den Neu-Eingebürgerten wichtig

Ihre Stimme wollen Lobna Alhindi und Sameer Ibrahim jetzt nutzen. Alhindi ist wichtig, dass die Partei, die sie wählt, sich für Menschenrechte einsetzt, unabhängig von Religion und Geschlecht. Ibrahim ist besorgt, wie über Migration diskutiert wird. Er hofft, "dass die Politiker mehr Geduld und Klugheit in dieser Situation haben". Denn schließlich kämpfen sie auch um seine Stimme.