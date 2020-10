Die Metzinger Tennisspielerin Laura Siegemund hat am Freitag das Tennisturnier German Pro Series in Darmstadt gewonnen. Im Finale besiegte sie Jule Niemeier aus Dortmund in 2:1 Sätzen. Beim Turnier in Hannover hat Anna Zaja aus Sigmaringen das Finale bei einem Rückstand im ersten Satz abgebrochen.