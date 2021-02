Das neue Metzinger Stadtoberhaupt soll am 2. Mai gewählt werden. Darauf hat sich der Gemeinderat nach Angaben von CDU-Fraktionschef Mohr in seiner letzten Sitzung verständigt. Der amtierende Oberbürgermeister Fiedler tritt im April seine Arbeit als Reutlinger Landrat an. Die Stadt wolle einen möglichst raschen Übergang, weil es zahlreiche laufende Projekte gebe, so Mohr.