Klarer Sieg für die Metzinger Bundesligahandballerinnen. Die Tussies holten sich gegen Bad Wildungen einen 37:27 Heimsieg und bleiben Vierte in der Tabelle. Mit einem unbefriedigenden 13.Tabellenplatz verabschieden sich die Tigers Tübingen in der zweiten Basketballliga. Zum Saisonabschluss gabs eine 84:88 Niederlage gegen Leverkusen. Und in der Fußball Regionalliga Süd besiegte die TSG Balingen Bayern Alzenau mit 3:2 und macht damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.