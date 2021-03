Die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen haben am Samstag ihr Heimspiel gegen Mainz mit 39:22 gewonnen. In der Tabelle bleiben die TuSsies auf Platz fünf. In der zweiten Basketball Bundesliga haben die Schwenninger Panthers am Samstag gegen Paderborn mit 74:81 verloren. Die Panthers rutschen damit auf Platz sechs der Tabelle. Die Tübinger Tigers treffen am Montag auf Bremerhaven.