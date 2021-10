Die Metzinger Erstliga-Handballerinnen haben am Samstag das Hinspiel in der zweiten Runde des Europapokals gegen Blomberg-Lippe 27:28 verloren. 400 Zuschauer verfolgten das deutsch-deutsche Duell in der Metzinger Ösch-Halle. Trainerin Rott hält ein Weiterkommen für beide Mannschaften noch für möglich. Das Rückspiel findet am 23. Oktober statt.