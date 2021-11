Das Land will die ehemalige Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Meßstetten im Zollernalbkreis reaktivieren. Das bestätigte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft dem SWR. In den kommenden Tagen stehen laut Meßstettens Bürgermeister Schroft noch wichtige Gespräche an, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen: