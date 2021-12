Zukunft der Kaserne: Meßstettens Bürgermeister widerspricht Kretschmann

Frank Schroft, der Bürgermeister von Meßstetten (Zollernalbkreis), widerspricht Ministerpräsident Winfried Kretschmanns Ausführungen über die Nutzung des ehemaligen Kasernengeländes in Meßstetten.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Stuttgart, er habe der Stadt Meßstetten niemals ein konkretes Versprechen zur Nutzung des ehemaligen Kasernengeländes gemacht. Man habe bisher keine adäquate Nutzung gefunden. Das sei nicht einfach. Wenn Ideen für das Gelände kämen, würden diese untersucht. Bisher habe man aber keinen Erfolg gehabt.

Bürgermeister fühlt sich vom Land nicht unterstützt

Das sieht Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft (CDU) anders. Laut ihm hat es viele Möglichkeiten zur Nachnutzung durch das Land gegeben. Genutzt worden sei keine. Unter anderem waren eine Polizeischule und ein Großgefängnis für das Gelände im Gespräch.

"Das Land hat sich mit Vertrag dazu verpflichtet, die Stadt bei ihren Bemühungen um eine Nachfolgenutzung des Geländes der ehemaligen Zollernalb-Kaserne zu unterstützen. Diese vertraglich vereinbarte Unterstützung ist uns bis heute verwehrt geblieben."

Industriegebiet oder Flüchtlingsunterkunft?

Nun habe man andere Pläne und erwarte, dass das Land sie nicht zunichte macht, so Schroft. In Meßstetten soll ein interkommunaler Industrie- und Gewerbepark entstehen. Weil wieder mehr Flüchtlinge ins Land kommen und der Platz in den Einrichtungen ausgeht, prüft das baden-württembergische Ministerium der Justiz und für Migration derzeit jedoch, ob die Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Geflüchtete in Meßstetten wieder geöffnet wird.

Mehrere Städte und Gemeinden, der Landkreis und die Industrie- und Handelskammer hatten sich bereits gegen die Erstaufnahmeeinrichtung in Meßstetten und für das Gewerbegebiet ausgesprochen. Es sei bedeutsam für die wirtschaftliche Entwicklung im strukturschwachen Zollernalbkreis.