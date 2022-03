per Mail teilen

Ein 19-jähriger Reutlinger muss für mehr als fünf Jahre ins Gefängnis. Das Tübinger Landgericht hat ihn am Dienstag verurteilt. Er hatte vergangenes Jahr am Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) mit einem Messer auf einen 20-Jährigen eingestochen.