Mesarosch scheitert gegen LinkedIn

Das Landgericht Hechingen hat einen Antrag des SPD-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen, Robin Mesarosch, abgelehnt. Er wollte, dass die Plattform LinkedIn einen gelöschten Beitrag über die AfD wieder online stellt. Nadine Ghiba:

Mit dem Slogan „Nix mit Nazis“ hatte Robin Mesarosch im Juli auf der Plattform LinkedIn vor der AFD gewarnt. Die Partei sei in weiten Teilen rechtsextrem und für viele Minderheiten in Deutschland gefährlich, so Mesarosch. Am selben Tag wurde der Beitrag aber von LinkedIn gelöscht - weil er als Hassrede eingestuft wurde, so Mesarosch. Das wollte er nicht hinnehmen - zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte ging er gerichtlich gegen die Löschung des Beitrags vor. Ein Post, der eine Partei sachlich kritisiert, sei keine Hassrede, so die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Sie sieht die Meinungsfreiheit verletzt. Mesarosch kann gegen diese Entscheidung des Landgerichts Widerspruch einlegen.