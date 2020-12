Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern eine virtuelle Führung durch das Cyber Valley in Tübingen gemacht. Auch Ministerpräsident Kretschmann und mehrere Minister nahmen teil. Bei der Webkonferenz stellten auch ausgewählte Startups ihre Projekte vor. Das Cyber Valley in Tübingen stehe beispielhaft für die Attraktivität der Forschung mit Künstlicher Intelligenz in Deutschland, so Merkel nach dem Rundgang. Die Bundesregierung werde in einem Zukunftspaket für die KI in Deutschland zwei Milliarden Euro bereit stellen.