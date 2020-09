per Mail teilen

Das Essen in der Mensa gehört zum Alltag der Studenten wie Vorlesungen und Seminare. Die fanden wegen Corona im letzten Semester meist online statt, Mensaessen gab es gar nicht. Nun sollen die Mensen wieder öffnen.

Wenn im Oktober das neue Semester an der Universität Tübingen oder den Hochschulen in Reutlingen, Rottenburg, Albstadt, Sigmaringen und Trossingen beginnt, dann soll es auch wieder Mensaessen geben. Allerdings sieht das Hygienekonzept des Studierendenwerk Tübingen/Hohenheim Einschränkungen vor.

Keine Selbstbedienung, kein Bargeld

Wer in die Mensa will, muss eine Maske tragen und seine Kontaktdaten angeben. An Kassen und Theken gibt es Trennwände aus Plexiglas, Leitsysteme sollen die Einhaltung der Abstandregeln gewährleisten. Außerdem gibt es keine Selbstbedienung und es kann nur bargeldlos bezahlt werden.