Wegen eines brennenden Waggons mussten am Sonntagabend alle Passagiere in Entringen (Kreis Tübingen) aus einem Zug aussteigen. Die ungefähr 25 Fahrgäste mussten den Zug im Bahnhof verlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Offenbar hatte der Waggon kurz zuvor wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der 42 Jahre alte Lokführer habe den Zug daraufhin im Bahnhof des Ammerbucher Ortsteils gestoppt, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Der Bahnhof war für etwa eine Stunde gesperrt. Im Anschluss konnte der Zug seine Fahrt nach Tübingen fortsetzen. Der entstandene Schaden ist noch unklar.