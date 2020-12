Die Schwenninger Wild Wings haben Dienstagabend in der Deutschen Eishockey-Liga in Augsburg 3:2 gewonnen. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel der neuen Saison. Damit liegen die Schwenninger in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Die Kicker des Regionalligisten Balingen haben gegen Offenbach 1:0 gewonnen. Damit gehen die Balinger als Tabellenneunter in die Winterpause.