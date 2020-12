Die Handballer der HBW Balingen-Weilstetten haben Sonntagabend ihr Heimspiel gegen die favorisierten Füchse Berlin deutlich mit 19:28 verloren. Die Balinger liegen jetzt auf dem 16. Tabellenplatz. Diesen gilt es am Mittwoch gegen den direkten Konkurrenten Nordhorn-Lingen zu verteidigen. Die Schwenninger Wild Wings haben am Sonntag am ersten Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga in Ingolstadt 2:1 gewonnen. Am Dienstag spielen sie in Augsburg.