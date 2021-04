per Mail teilen

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga ihre Niederlagenserie gestoppt und sich im Kampf um die Play-offs zurückgemeldet. Der Tabellenfünfte der Süd-Gruppe besiegte nach vier Pleiten in Folge den Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin mit 4:2. Damit rücken die Schwenninger bis auf einen Punkt an den letzten Viertelfinalplatz heran.