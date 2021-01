In der Handball-Bundesliga der Frauen hat die TuS Metzingen ihr Auswärtsspiel in Ketsch klar gewonnen. Am Samstagabend schlugen die Tussies die Gastgeberinnen aus der Kurpfalz mit 35:14. Metzingen liegt nach dem Sieg in der Tabelle auf Rang 11.

Einen erfolgreichen Saisonstart erwischten die Schwenninger Zweitligabasketballer. Die Panthers gewannen ihr Spiel am Samstagabend gegen Paderborn allerdings denkbar knapp mit 79:78. Corona bedingt sahen nur 100 Zuschauer sahen das erste Heimspiel der Schwenninger in der ProA-Saison. Die Tigers Tübingen hatten am Wochenende kein Spiel.