per Mail teilen

Ab Donnerstag müssen Autofahrer in Reutlingen auf verschiedenen Straßen aus Lärmschutzgründen das Tempo drosseln. Das teilt die Stadt mit. Auf der Alteburgstraße zwischen Tübinger Tor und An der Kreuzeiche sowie in der Gustav-Schwab-Straße zwischen Pestalozzistraße und Hohbuchknoten gilt ganztägig Tempo 40. Das Tempolimit sei Teil der zweiten Fortschreibung des Lärmaktionsplans der Stadt Reutlingen.