Die Sternenbäckgruppe mit Sitz in Hechingen ist vorerst gerettet. Gläubiger haben den Insolvenzplänen der Bäckereigruppe nach Unternehmensangaben mit einer deutlichen Mehrheit zugestimmt. Als nächstes sollen die Eigenverwaltungsverfahren durch das Amtsgericht Hechingen aufgehoben werden. Dann können 170 Bäckereien an drei Standorten den Betrieb fortsetzen, so Sternenbäck.