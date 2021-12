Der ADAC Württemberg rechnet am Donnerstag mit dem stärksten Verkehrsaufkommen der Vorweihnachtszeit. Zu Staus kommen kann es besonders auf der A 81 Singen Richtung Stuttgart aufgrund von Baustellen zwischen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen-Ost sowie zwischen Horb am Neckar und Herrenberg. An Heiligabend selbst erwartet der Autoclub relativ wenig Verkehr. Am 2.Weihnachtstag wird es dann voraussichtlich wieder eng auf den Straßen, da viele Menschen von ihren Verwandten zurückkehren.